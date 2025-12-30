Brigitte Bardot una famosissima giornalista la massacra | parole durissime ma come darle torto?

La scomparsa di Brigitte Bardot ha suscitato un acceso dibattito, tra chi la ricorda come icona e chi, invece, ne critica il passato e le scelte. Mentre molti hanno espresso ammirazione, altre voci, tra cui alcune giornaliste, hanno rivolto parole dure nei suoi confronti. Questa discussione evidenzia le diverse percezioni su un personaggio che ha lasciato un segno profondo nel mondo dello spettacolo, sollevando riflessioni sulla memoria e sui valori associati alla sua figura.

La scomparsa di Brigitte Bardot ha creato un dibattito acceso e tutt’altro che indulgente. Se da un lato in molti hanno celebrato il mito, dall’altro non sono mancate voci critiche che hanno messo in discussione il senso stesso dell’omaggio mediatico riservato all’attrice. Tra queste, una giornalista molto nota ha scelto toni durissimi, scatenando una bufera di reazioni e riaprendo una riflessione scomoda su che cosa resti davvero, oltre alla bellezza e alla fama. Famosa giornalista contro Brigitte Bardot: ecco chi è e cosa ha detto. A rompere il clima celebrativo è stata Tiziana Ferrario, che su X ha espresso senza filtri il proprio dissenso rispetto alla narrazione dominante seguita alla morte dell’attrice. 🔗 Leggi su Donnapop.it

