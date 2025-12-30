Brigitte Bardot il film di Zalone e l’egemonia dell’opinione perentoria
In un contesto in cui l’opinione pubblica è spesso influenzata da visioni perentorie, riflettiamo sul ruolo dei personaggi pubblici e delle narrazioni mediatiche. Brigitte Bardot, il film di Zalone e le discussioni sulla spiritualità rappresentano esempi di come certi temi vengano percepiti e trattati nel dibattito culturale e sociale. Questa analisi mira a offrire uno sguardo equilibrato su queste dinamiche, senza eccessi o semplificazioni.
«Veniamo da decenni in cui la spiritualità è stata derisa in nome dell’egemonia marxista», dice Gennaro Nunziante – se non avete memoria per i nomi: il regista di “Buen Camino” – in un’intervista, e io sono qui a rassicurarlo: non c’è nessuna egemonia marxista (non c’è neanche nessuna spiritualità, ma a questo ci arriviamo dopo). Non so se sia mai esistita un’egemonia culturale di sinistra – forse sì, e per fortuna: se a Bologna non ci fosse stata l’egemonia culturale di sinistra, io ora sarei smarrita come certe coetanee la cui adolescenza non è stata plasmata da Francesco Guccini e Nanni Moretti – ma di certo non c’è più. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
