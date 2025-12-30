Il 7 gennaio si terranno a Saint-Tropez i funerali di Brigitte Bardot, sepolta in forma privata nel cimitero cittadino accanto ai genitori. Per consentire a più persone di partecipare, la cerimonia religiosa sarà trasmessa su schermi allestiti nel porto e in Place des Lices. Un momento di commiato che rispettosamente onora la figura della celebre attrice e icona del cinema francese.

Per permettere a un pubblico più ampio di partecipare all’addio, la funzione religiosa sarà trasmessa su schermi allestiti nel porto e nella centrale Place des Lices. Al termine della sepoltura, è previsto anche un momento di omaggio pubblico aperto ai cittadini e agli ammiratori Brigitte Bar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Brigitte Bardot, i funerali il 7 gennaio a Saint-Tropez, la sepoltura in forma privata nel cimitero cittadino accanto ai genitori

Leggi anche: Brigitte Bardot sarà sepolta nel cimitero marino di Saint Tropez. Ma lei non voleva: la «folla di idioti» e i desideri dell'attrice

Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot. Gli amori, il bikini, Saint Tropez, la causa animalista

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Brigitte Bardot, funerali il 7 gennaio a Saint-Tropez e sepoltura nel cimitero marino; Brigitte Bardot, i funerali il 7 gennaio a Saint-Tropez: sepolta accanto ai genitori; Brigitte Bardot, i funerali il 7 gennaio; Bardot, funerali il 7 gennaio: verrà sepolta nel cimitero marino di St. Tropez e non nel suo giardino della Madrague. Destra e sinistra in Francia divise sull'omaggio: «Era razzista».

Brigitte Bardot riposerà lontano dai suoi animali. No alla tomba a La Madrague, le esequie il 7 - Il Comune ha negato il permesso per la sepoltura nella tenuta, come l’attrice avrbbe desiderato. repubblica.it