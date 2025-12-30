Brigitte Bardot i funerali il 7 gennaio a Saint-Tropez la sepoltura in forma privata nel cimitero cittadino accanto ai genitori
Il 7 gennaio si terranno a Saint-Tropez i funerali di Brigitte Bardot, sepolta in forma privata nel cimitero cittadino accanto ai genitori. Per consentire a più persone di partecipare, la cerimonia religiosa sarà trasmessa su schermi allestiti nel porto e in Place des Lices. Un momento di commiato che rispettosamente onora la figura della celebre attrice e icona del cinema francese.
Per permettere a un pubblico più ampio di partecipare all’addio, la funzione religiosa sarà trasmessa su schermi allestiti nel porto e nella centrale Place des Lices. Al termine della sepoltura, è previsto anche un momento di omaggio pubblico aperto ai cittadini e agli ammiratori Brigitte Bar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
