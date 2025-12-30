Il commento di Tiziana Ferrario sulla morte di Brigitte Bardot ha suscitato reazioni contrastanti. La sua affermazione, che minimizza il valore dell'attrice francese, riflette un punto di vista personale che invita a una riflessione più approfondita sul contributo di Bardot nel cinema e nella cultura. In questo testo, analizzeremo il contesto e le implicazioni di questa presa di posizione.

Togliete il Tweet a Tiziana Ferrario, verrebbe da dire leggendo il commento surreale formulato dalla ex corrispondente Rai, oggi pensionata, sulla morte di Brigitte Bardot. Il commento social indigna la rete. «Non si ha alcun merito nel nascere belli, come è toccato a Brigitte Bardot. Conta ciò che si fa nella vita. Lei ha fatto l’attrice, ha avuto successo e collezionato mariti, per il resto si è occupata dei suoi gatti. Perché così tanto inchiostro versato su di lei in queste ore?». Un commento su X che ha suscitato le ironie e anche le ire social di molti utenti, stupefatti dal sarcasmo fuori luogo della giornalista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Brigitte Bardot che merito aveva? Era solo bella, troppo inchiostro sprecato”: levate il Tweet a Tiziana Ferrario

Leggi anche: Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: “Non c’è nessun merito a nascere bella”

Leggi anche: La provocazione di Tiziana Ferrario su Brigitte Bardot: “Troppo clamore per la sua morte, non è un merito essere belle”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Macron: Con Brigitte Bardot piangiamo una leggenda del secolo; Brigitte Bardot morta a 91 anni, il cinema perde uno degli ultimi miti: fu simbolo di seduzione e libertà sessuale; L'eredità di Brigitte Bardot: milioni alla sua fondazione per gli animali, il nodo del detestato figlio Nicolas; È morta Brigitte Bardot, la leggendaria B.B. aveva 91 anni.

Tiziana Ferrario contro Brigitte Bardot: «Non c'è alcun merito nel nascere belli. Ha cresciuto gatti e collezionato mariti» - Se è pur vero che non se ne ha alcun merito, nascere belli è sempre una gran fortuna. msn.com