Bravi a scuola e nella vita. Borse di studio agli alunni.

Otto studenti di Bondeno, diplomati a giugno, sono stati premiati presso il Municipio per aver ottenuto risultati scolastici eccellenti. Queste borse di studio riconoscono il merito e l'impegno degli alunni sia nella scuola superiore che nella secondaria di primo grado, incoraggiandoli a proseguire con determinazione nel percorso formativo e nella crescita personale.

Studenti eccellenti. Quindici ragazzi di Bondeno, diplomati nel giugno scorso alla scuola superiore e alla secondaria di primo grado, sono stati premiati ieri mattina in Municipio. L’ Amministrazione Comunale e il Lions Club Bondeno Ets hanno voluto premiarli conferendo a ciascuno una benemerenza, oltre alla borsa di studio economica che ciascuno ha ricevuto. "Complimenti ai nostri giovani che stanno proseguendo nel loro percorso formativo e che molto presto entreranno nel mondo del lavoro apportando un grande valore aggiunto alla comunità" ha sottolineato il sindaco Simone Saletti aprendo la cerimonia di premiazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

