Boxe il Presidente della Nigeria parla con Anthony Joshua in ospedale | morti due membri del team del pugile

30 dic 2025

Il presidente della Nigeria ha visitato Anthony Joshua in ospedale dopo l’incidente stradale in cui sono deceduti due membri del team del pugile. L’incidente, coinvolgendo un SUV e un camion, ha causato feriti e morti tra le persone a bordo. Restano da chiarire le cause dell’incidente e le condizioni di Joshua, ricoverato in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Giungono nuovi dettagli sull’ incidente stradale in Nigeria in cui è rimasto coinvolto il pugile britannico Anthony Joshua, ferito ed ora ricoverato in ospedale: a perdere la vita nello scontro del SUV con a bordo 4 persone contro un camion parcheggiato sono stati Sina Ghami e Latif Ayodele. Lo comunicano all’ ANSA le società Matchroom Boxing e 258 BXG, promoter di Joshua, che identificano le vittime come “ due amici intimi e membri del team ” del pugile britannico, rivolgendo “ le più sentite condoglianze e preghiere alle famiglie e agli amici di tutte le persone coinvolte “. Boxe, Anthony Joshua ferito in un incidente stradale in Nigeria costato la vita a due persone Nel comunicato, inoltre, viene chiesto “ che la loro privacy sia rispettata in questo momento incredibilmente difficile “. 🔗 Leggi su Oasport.it

