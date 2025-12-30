Botti vietati l' appello per Capodanno Scegli il rispetto degli animali

Per il Capodanno, il Comune di Empoli ricorda che è vietato far esplodere petardi e fuochi d'artificio di libera vendita in aree pubbliche. Questa normativa mira a tutelare la sicurezza e il benessere degli animali e delle persone. È importante rispettare le regole e scegliere un modo responsabile e rispettoso per celebrare l’occasione, evitando comportamenti che possano causare disturbo o danni.

"È vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso pubblico". Così recita il regolamento di Polizia Urbana del Comune di Empoli, in merito al tema dei fuochi d'artificio e dei botti. Un argomento sempre molto sentito dalla popolazione, principalmente per il.

