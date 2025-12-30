Botti vietati ad Ancona ma il garante degli Animali lancia un appello | Prendete tutte le precauzioni del caso

A Ancona, i fuochi d'artificio sono vietati durante il Capodanno, ma il garante degli Animali, Vanessa Marini, invita alla prudenza. In occasione delle festività, è importante adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare gli animali, spesso sensibili ai rumori e alle luci intense. Un atteggiamento responsabile contribuisce a garantire sicurezza e benessere per tutti durante questa notte speciale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.