Botti illegali in vendita nel negozio | sequestrati 500 chili di fuochi per Capodanno
In un negozio di Pomezia, sono stati sequestrati oltre 500 chili di fuochi d'artificio illegali durante un controllo delle forze dell'ordine in vista delle festività di fine anno. L’operazione fa parte di un più ampio piano di vigilanza finalizzato a garantire la sicurezza pubblica e prevenire il commercio di prodotti non conformi alle normative vigenti.
Botti illegali in vendita in un negozio di Pomezia. Nell’ambito del piano straordinario di controlli predisposto in vista delle festività di fine anno, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Roma hanno sequestrato complessivamente oltre 500 chilogrammi di articoli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
