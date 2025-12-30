Botti di fine anno scattano divieti e controlli anche ad Albignasego

In vista del Capodanno 2025, ad Albignasego l’amministrazione comunale ribadisce l’importanza di rispettare le normative sui fuochi d’artificio e i botti di fine anno. Sono in programma controlli e divieti mirati a garantire la sicurezza di tutti i cittadini e prevenire eventuali rischi. È fondamentale adottare comportamenti responsabili per un festeggiamento che sia nel rispetto delle norme e della sicurezza pubblica.

Ad Albignasego il Capodanno 2025 si avvicina con un richiamo chiaro dell'amministrazione comunale sul rispetto delle regole in materia di botti e fuochi d'artificio. In vista della notte di San Silvestro, il Comune ricorda che sul territorio sono in vigore precise limitazioni all'uso di materiale.

