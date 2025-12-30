Botti di fine anno a rischio la sicurezza di persone e animali | l' appello del Comune

In vista dei festeggiamenti di fine anno, il Comune di Reggio Calabria invita alla massima attenzione riguardo all’uso dei botti. Sottolinea l’importanza di rispettare le normative per garantire la sicurezza di persone e animali, prevenendo incidenti e danni. L’appello mira a sensibilizzare la comunità sulla responsabilità condivisa durante le celebrazioni, promuovendo un clima di rispetto e sicurezza per tutti.

In vista dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune di Reggio Calabria rinnova l'appello alla responsabilità e al rispetto delle regole, richiamando l'attenzione sui rischi legati all'uso di artifici pirotecnici illegali. Una scelta che riguarda la sicurezza delle persone, la tutela degli animali.

