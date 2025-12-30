Botti di capodanno vietati scatta l' ordinanza | fino a 450 euro di multa per chi sgarra

A Forlì, è stata emanata un’ordinanza che vieta l’uso di prodotti pirotecnici esplodenti durante i festeggiamenti di Capodanno, consentendo solo quelli a effetto luminoso. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto dell’ambiente. Chi viola il divieto rischia sanzioni fino a 450 euro. È importante rispettare le disposizioni comunali per un festeggiamento sicuro e responsabile.

Botti di capodanno vietati a Forlì. L'Amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza di divieto di utilizzo "di prodotti pirotecnici esplodenti, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, sull'intero territorio comunale". L'ordinanza sarà in vigore a partire dalle 17 di mercoledì fino.

Savona, botti di Capodanno: pochi e “silenziosi”. A Borghetto solo luci, in Valle multe salate - In provincia prevale la linea di tutela per la salute degli animali. ilsecoloxix.it

Capodanno, botti e fuochi d'artificio vietati fino all'11 gennaio - Il vicesindaco Antonio Bressa firmerà un'ordinanza che vieta l'utilizzo di materiale pirotecnico da ... ilgazzettino.it

Sempre più Comuni italiani scelgono di limitare o vietare i botti di Capodanno attraverso ordinanze locali, questo è un segnale importante di civiltà e responsabilità. Ma le ordinanze non sono più sufficienti. In Italia, infatti, non esiste una legge nazionale che vi - facebook.com facebook

Fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i botti di capodanno a norma ed evitare rischi x.com

