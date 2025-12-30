Botti di Capodanno | vietati anche a Ravenna

A Ravenna, il Comune ha emanato un’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio e artifici pirotecnici durante la notte di Capodanno. La misura, valida su tutto il territorio comunale, mira a garantire la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente. Il divieto si applica a ogni tipo di artificio, inclusi razzi, mortaretti, petardi e altri dispositivi simili, per prevenire incidenti e disturbi durante le festività.

Ravenna, 30 dicembre 2025 – Un'ordinanza che vieta, in occasione della notte di Capodanno, l' utilizzo e lo scoppio di fuochi d'artificio, razzi, mortaretti, petardi, raudi, candele romane e simili artifici pirotecnici nell'intero territorio comunale. Ad emetterla è stato il Comune di Ravenna, specificando che il divieto sarà attivo dalle 18 di domani (31 dicembre) alle 8 del 1° gennaio. Nell'elenco sono compresi anche artifici pirotecnici di libera vendita ascrivibili alle categorie F2 e F3. Sono esclusi dal divieto soggetti muniti delle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità e chi utilizza prodotti quali piccole fontane, piccoli bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, piccole trottole, piccole girandole e palline luminose.

