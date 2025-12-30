Botti di Capodanno un cane morto a Firenze | ha ceduto il cuore Rischi per gli animali | i consigli dei veterinari
Durante i festeggiamenti di Capodanno a Firenze, un cane è deceduto a causa dello stress provocato dai botti. L’episodio evidenzia i rischi che i rumori forti rappresentano per gli animali domestici. I veterinari raccomandano misure di sicurezza e attenzione per tutelare il benessere degli animali durante queste occasioni, soprattutto in contesti come canili e rifugi.
Un cane è morto per i botti di Capodanno a Firenze: il suo cuore ha ceduto per lo spavento. Era un ospite de ‘Il Parco degli Animali’, canile rifugio del Comune di Firenze e sede dell’Ufficio per i Diritti degli Animali. Il post su Facebook che ha comunicato la notizie ha subito ricevuto centinaia di commenti di dispiacere e di critica a chi fa esplodere petardi e botti. Un tema che torna ciclicamente ogni Capodanno. Il Wff ha lanciato un appello per fermare i botti e sostituirli con opzioni a basso rumore o giochi di luci: un gesto a tutela delle persone fragili, degli animali e anche dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
