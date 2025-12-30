botti di capodanno primi divieti nei comuni irpini e appello wwf

In vista di Capodanno, il WWF ha rivolto un appello ai comuni irpini affinché adottino ordinanze per vietare i botti nel proprio territorio. Questa misura, già adottata da città come Roma, mira a ridurre i rischi e l’impatto ambientale legati ai fuochi d’artificio. È importante che anche le amministrazioni locali promuovano comportamenti responsabili per tutelare la sicurezza e l’ambiente durante le festività.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alla Vigilia di Capodannoii l WWF lancia un appello ai comuni affinché vietino, con una apposita ordinanza, i botti di Capodanno nel loro territorio, come Roma e altri comuni hanno fatto negli ultimi anni, purtroppo con un livello di rispetto delle regole ancora troppo basso da parte dei cittadini. Ad accogliere l’invinto il sindaco di Montemiletto “Con ordinanza sindacale, è stato disposto su tutto il territorio comunale di Montemiletto, dal 31122025 al 01012026, il DIVIETO di accensione e lancio di fuochi d’artificio cui consegua DEFLAGRAZIONE, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici provocanti DETONAZIONE, finalizzato alla tutela della quiete pubblica, degli animali, della sicurezza, dell’incolumità pubblica e del patrimonio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

