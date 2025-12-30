Nel periodo di Capodanno, sono stati sequestrati oltre 40 chili di fuochi d’artificio. Un’attività di controllo ha scoperto sequestri importanti nelle vicinanze di Lucca, dove alcuni venditori promettevano consegne a mano e spedizioni fuori regione. L’operazione mira a garantire la sicurezza pubblica, prevenendo rischi legati all’uso improprio di prodotti pirotecnici non autorizzati.

Lucca, 30 dicembre 2025 – Sui social prometteva consegne a mano a Lucca e in Toscana, ma si rendeva disponibile anche per l'invio fuori regione attraverso spedizioni. I suoi post erano firmati Achille. E le sue consegne erano ' esplosive '. I finanzieri del Gruppo di Lucca hanno monitorato a lungo quel profilo e, attraverso un capillare controllo del territorio, sono riusciti a identificare il venditore che, con l'approssimarsi delle festività natalizie, aveva intensificato l'illecito commerci di fuochi d'artificio pericolosi. Proprio durante uno dei servizi di osservazione le Fiamme Gialle hanno notato la presenza di due ragazzi che, avvicinatisi ad 'Achille', consegnavano denaro ricevendo in cambio un piccolo scatolone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botti di Capodanno, oltre 40 chili di fuochi d’artificio sequestrati

