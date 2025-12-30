Botti di Capodanno maxi sequestro in provincia di Perugia
Durante i controlli di fine anno, i finanzieri di Todi hanno sequestrato un ingente quantitativo di fuochi d'artificio in un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi. L’operazione ha evidenziato violazioni delle norme di sicurezza presenti nel magazzino adiacente. L’intervento si inserisce nell’attività di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione dei rischi legati ai botti di Capodanno.
I finanzieri della Tenenza di Todi, durante controlli mirati e rafforzati in vista delle feste di fine anno, hanno individuato, all'interno di un esercizio commerciale gestito da cinesi fuochi d'artificio stoccati in un magazzino adiacente in totale violazione delle misure di sicurezza previste. Trovato e sequestrato un ingente quantitativo di dispositivi con diverse categorie di rischio e rumorosità, dai più tradizionali fuochi luminosi (come i bengala e le fontane), ai dispositivi fumogeni, fino ai petardi esplodenti. I fuochi erano custoditi senza soluzione di continuità con merce infiammabile (bancali di buste di plastica e risme di carta, oggettistica varia e materiale da imballaggio). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Botti di Capodanno illegali, maxi sequestro a Reggio Calabria
Leggi anche: Cinque quintali di botti. Maxi sequestro a Seregno
Botti di capodanno, maxi sequestro dell GDF nel vicentino; VIDEO| Una tonnellata di botti illegali pronti per Capodanno: maxi sequestro in un magazzino di Polistena; Botti di Capodanno, maxi sequestro nel Bresciano: sigilli a tre tonnellate di esplosivo; Botti di Capodanno, maxi sequestro a Reggio Calabria: 1 tonnellata di fuochi clandestini.
Botti di Capodanno, maxi sequestro a Reggio Calabria: 1 tonnellata di fuochi clandestini - I Carabinieri della Compagnia di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, sono riusciti a sottrarre al mercato illegale una vera e propria 'polveriera' pronta a essere immessa in circolazione dura ... affaritaliani.it
Rieti, Capodanno “senza botto”: maxi sequestro della GDF di fuochi illegali, oltre 2 tonnellate di esplosivo - Maxi sequestro a Rieti: oltre 2 tonnellate di fuochi illegali e ordigni artigianali. ilquotidianodellazio.it
Brescia, maxi sequestro di botti illegali: quasi 3 tonnellate di fuochi d'artificio pericolosi tolti dal mercato - Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrate 2,8 tonnellate di botti illegali. affaritaliani.it
Fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i botti di capodanno a norma ed evitare rischi x.com
No ai botti di Capodanno. #capodanno #newyear #dog #nature - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.