Durante i controlli di fine anno, i finanzieri di Todi hanno sequestrato un ingente quantitativo di fuochi d'artificio in un esercizio commerciale gestito da cittadini cinesi. L’operazione ha evidenziato violazioni delle norme di sicurezza presenti nel magazzino adiacente. L’intervento si inserisce nell’attività di tutela della sicurezza pubblica e di prevenzione dei rischi legati ai botti di Capodanno.

I finanzieri della Tenenza di Todi, durante controlli mirati e rafforzati in vista delle feste di fine anno, hanno individuato, all'interno di un esercizio commerciale gestito da cinesi fuochi d'artificio stoccati in un magazzino adiacente in totale violazione delle misure di sicurezza previste. Trovato e sequestrato un ingente quantitativo di dispositivi con diverse categorie di rischio e rumorosità, dai più tradizionali fuochi luminosi (come i bengala e le fontane), ai dispositivi fumogeni, fino ai petardi esplodenti. I fuochi erano custoditi senza soluzione di continuità con merce infiammabile (bancali di buste di plastica e risme di carta, oggettistica varia e materiale da imballaggio). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botti di Capodanno, maxi sequestro in provincia di Perugia

Leggi anche: Botti di Capodanno illegali, maxi sequestro a Reggio Calabria

Leggi anche: Cinque quintali di botti. Maxi sequestro a Seregno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Botti di capodanno, maxi sequestro dell GDF nel vicentino; VIDEO| Una tonnellata di botti illegali pronti per Capodanno: maxi sequestro in un magazzino di Polistena; Botti di Capodanno, maxi sequestro nel Bresciano: sigilli a tre tonnellate di esplosivo; Botti di Capodanno, maxi sequestro a Reggio Calabria: 1 tonnellata di fuochi clandestini.

Botti di Capodanno, maxi sequestro a Reggio Calabria: 1 tonnellata di fuochi clandestini - I Carabinieri della Compagnia di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, sono riusciti a sottrarre al mercato illegale una vera e propria 'polveriera' pronta a essere immessa in circolazione dura ... affaritaliani.it