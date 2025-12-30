Botti di Capodanno | le regole da sapere su trasporto petardi inesplosi alcol e balconi

Roma, 30 dicembre 2025 – Con l’approssimarsi della notte di Capodanno, si intensificano le discussioni su norme e sicurezza relative ai botti, ai petardi inesplosi, all’uso di alcol e ai rischi legati ai balconi. È importante conoscere le regole vigenti per garantire un festeggiamento responsabile, nel rispetto della sicurezza propria e degli altri. In questo articolo, si approfondiscono le principali disposizioni per vivere il Capodanno in modo consapevole e sicuro.

Roma, 30 dicembre 2025 – Ogni anno, con l'arrivo della notte di Capodanno, torna puntuale il dibattito sui botti. Fuochi d'artificio, petardi e scoppi improvvisati accompagnano i festeggiamenti in molte città italiane, ma non sempre nel rispetto delle regole e del contesto. Accanto alla voglia di celebrare l'inizio dell'anno nuovo, emergono anche problemi di sicurezza, disturbo e tutela delle persone più fragili, senza contare gli amici quattro zampe, terrorizzati dal rumore. Ecco le regole utili da sapere. Prima di accendere un miccia, chiediamoci se il divertimento di un istante vale il rischio per noi e il disturbo per chi ci circonda.

