I fuochi d’artificio di Capodanno rappresentano una tradizione per molti, ma possono essere fonte di grande stress e paura per gli animali domestici. A Monza e Brianza, come in molte altre zone, la notte di San Silvestro porta con sé suoni intensi e improvvisi che rischiano di traumatizzare i nostri amici a quattro zampe. Ecco alcuni consigli utili per proteggerli e garantire loro un passaggio sereno in questa occasione.

Per noi sarà una notte di festeggiamenti, per loro sarà una notte di terrore. Domani allo scoccare della mezzanotte a Monza e Brianza scoppierà un vero e proprio bombardamento. Malgrado divieti, ordinanze, multe e semplici inviti a festeggiare nel rispetto dell’ambiente e degli animali.Si. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Botti di Capodanno: come proteggere i nostri animali dai bombardamenti di San Silvetro

Leggi anche: Animali da proteggere dai botti di Capodanno, Lipu: «Spaventati, vanno incontro alla morte»

Leggi anche: Botti di capodanno, come proteggere i nostri amici a 4 zampe

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Come proteggere i nostri animali dai botti di Capodanno; Capodanno senza botti: come proteggere animali e persone; Quando la festa diventa terrore: gli animali e i botti di fine anno, consigli per aiutarli; Botti di Capodanno, incubo per cani e gatti: come proteggerli. Ci sono anche rimedi naturali e parafarmaci.

Botti di Capodanno: come proteggere i nostri animali dai bombardamenti di San Silvetro - Si avvicina la notte di San Silvestro, un’autentica notte di terrore per gli animali domestici, ma anche per i selvatici che si troveranno sotto i bombardamenti di fuochi d’artificio, botti, petardi. monzatoday.it