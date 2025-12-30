Botti di Capodanno come non far spaventare cani e gatti | i consigli dei veterinari di Ats Brianza

Durante i festeggiamenti di Capodanno, è importante proteggere cani e gatti dai rumori dei fuochi d'artificio e dei botti. I veterinari di Ats Brianza offrono consigli utili per ridurre stress e disagio nei nostri amici animali, contribuendo a un passaggio di fine anno più sicuro e sereno per tutti.

Lecco, 30 dicembre 2025 – Capodanno di festa per tutti, anche per cani e gatti. Petardi e fuochi d'artificio possono però causare stress e problemi agli amici a quattro zampe. Rumori improvvisi e intensi possono infatti scatenare paura, disorientamento e pericolose fughe in strada. Come proteggerli quindi gli animali domestici dai botti? Rispondono dirigenti veterinari di Ats Brianza Antonella Fiore e Virna Cavalli: “La regola principale è evitare, per quanto possibile, l' esposizione di cani e gatti ai luoghi in cui vengono esplosi petardi, privilegiando ambienti tranquilli e poco rumorosi”. I cani in giardino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Botti di Capodanno, come non far spaventare cani e gatti: i consigli dei veterinari di Ats Brianza Leggi anche: Botti di capodanno, i consigli di Ats Brianza per tutelare cani e gatti Leggi anche: Botti e fuochi d’artificio: i consigli dei veterinari per proteggere cani e gatti durante le feste Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Come proteggere gli animali dai botti di Capodanno per non farli spaventare; Capodanno senza botti: ad Aosta vietati fuochi d’artificio e petardi fino al 6 gennaio; Botti e fuochi d’artificio per Natale e Capodanno: ecco come proteggere gli animali domestici; Appello del Wwf Sud Milano contro i botti di Capodanno. Cane muore di spavento per i botti: "Hanno fatto esplodere delle vere bombe. Il suo cuore non ha retto" - Nero, bastardino di 12 anni, è stato trovato senza vita nel proprio box dai volontari del canile. today.it

Cane morto nel canile Parco Degli Animali a Firenze per i botti sparati vicino alla struttura: "Erano bombe" - Tragedia nel canile Parco degli Animali di Firenze, dove un cane è morto dopo che sono stati esplosi alcuni botti di Capodanno vicino alla struttura. virgilio.it

Botti di capodanno, il Wwf: "Festeggiate senza, causano danni su più fronti". Il veterinario: "Shock per gli animali, anche a rischio morte: ecco come proteggerli" - Con l'avvicinarsi della notte di Capodanno torna a far discutere, come ogni anno, il tema dei "botti" e dei fuochi artificiali che, nonostante le diverse ordinanze comunali volte a limitarli o ... ildolomiti.it

Tg2. . "I botti di #capodanno terrorizzano gli #animali domestici, i rumori forti ed improvvisi possono sconvolgerli, rassicurateli con la vostra presenza", raccomandano gli esperti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #30dicembre - facebook.com facebook

Fuochi d’artificio, le regole per riconoscere i botti di capodanno a norma ed evitare rischi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.