Botti di Capodanno a Roma il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza per vietarli | data orari e sanzioni

Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso di botti e petardi durante le festività di Capodanno 2025 e all’inizio del 2026. La misura, valida in specifici orari e aree della città, mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente. Sono previste sanzioni per chi viola il divieto, contribuendo a un festeggiamento più sicuro e responsabile per tutti i cittadini.

Niente botti a Capodanno: come ogni anno torna anche in questo 2025 (e inizio 2026) l'ordinanza del sindaco per vietare esplosioni e petardi a Roma.

Botti illegali a Capodanno, l'ordinanza del Campidoglio: multe fino a 500 euro - Vietato anche quest'anno nella Capitale l'utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno ... roma.corriere.it

Crema Capodanno, l’appello del Sindaco: No ai botti, sì a una festa sicura e rispettosa - Particolare attenzione viene richiamata anche sugli effetti che i forti rumori provocati dagli scoppi hanno sugli animali, sia domestici che selvatici ... welfarenetwork.it

Botti di Capodanno, sequestri di materiale illegale in tutta Italia. A Roma piccola fabbrica scoperta in un condominio, a Palermo sequestrato capannone x.com

Capodanno 2026, botti vietati. Vietato anche quest'anno l’utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno. La misura, disposta con Ordinanza del Sindaco, - facebook.com facebook

