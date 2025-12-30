Botti di Capodanno a Roma il sindaco Gualtieri firma l'ordinanza per vietarli | data orari e sanzioni

Da fanpage.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Roma, Gualtieri, ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso di botti e petardi durante le festività di Capodanno 2025 e all’inizio del 2026. La misura, valida in specifici orari e aree della città, mira a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente. Sono previste sanzioni per chi viola il divieto, contribuendo a un festeggiamento più sicuro e responsabile per tutti i cittadini.

Niente botti a Capodanno: come ogni anno torna anche in questo 2025 (e inizio 2026) l'ordinanza del sindaco per vietare esplosioni e petardi a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Capodanno 2026, Gualtieri firma l'ordinanza anti botti

Leggi anche: Allerta freddo a Roma, il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza per ghiaccio e neve 2025: cosa prevede

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Capodanno 2026 a Roma, oggi l'ordinanza antibotti del Comune, in difesa degli animali e contro gli incendi in casa; Capodanno a Roma, vietati botti e fuochi artificiali: le multe; Capodanno, battaglia in tribunale sui fuochi d’artificio. Il Campidoglio: “Ora subito l’ordinanza”; Capodanno senza botti, i divieti per fuochi artificiali (e non solo) nei comuni d'Italia: previste multe fino a 500 euro.

botti capodanno roma sindacoBotti di Capodanno, a Roma il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza per vietarli: data, orari e sanzioni - Niente botti a Capodanno: come ogni anno torna anche in questo 2025 (e inizio 2026) l'ordinanza del sindaco per vietare esplosioni e petardi a Roma ... fanpage.it

botti capodanno roma sindacoBotti illegali a Capodanno, l'ordinanza del Campidoglio: multe fino a 500 euro - Vietato anche quest'anno nella Capitale l'utilizzo di materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, artifici pirotecnici, in occasione dei festeggiamenti del Capodanno ... roma.corriere.it

botti capodanno roma sindacoCrema Capodanno, l’appello del Sindaco: No ai botti, sì a una festa sicura e rispettosa - Particolare attenzione viene richiamata anche sugli effetti che i forti rumori provocati dagli scoppi hanno sugli animali, sia domestici che selvatici ... welfarenetwork.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.