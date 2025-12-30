Botti di Capodanno | a Lanciano nessuna ordinanza ma un appello del sindaco a tenere comportamenti responsabili

A Lanciano, per il Capodanno, non sono state adottate ordinanze contro i fuochi d’artificio. Il sindaco Filippo Paolini ha comunque invitato i cittadini a mantenere comportamenti responsabili, facendo riferimento alle indicazioni della prefettura di Chieti sulle misure di sicurezza da rispettare durante le festività di fine anno. L’obiettivo è garantire un clima festoso nel rispetto della sicurezza di tutti.

Per Capodanno nessuna ordinanza anti-botti a Lanciano. Il sindaco Filippo Paolini, richiamando la nota emanata dalla prefettura di Chieti e inerente le misure di sicurezza da attuare per le festività e, in particolare, per fine anno, ha preferito invitare i cittadini "a comportamenti responsabili.

