Borghi Lega | Non voterò il decreto Ucraina

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il senatore Claudio Borghi, della Lega, ha annunciato in un’intervista a

Il decreto Ucraina "non lo votero'". Lo dice in un'intervista a "Repubblica" il senatore della Lega, Claudio Borghi,. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Borghi (Lega): "Sul decreto armi ci attendiamo dei cambiamenti, ma il governo non rischia"

Decreto Ucraina, Cdm insiste contro Russia e approva proroga decreto aiuti a Kiev, Lega: "No armi, ma mezzi per logistica e difesa civili"

borghi lega voter242 decretoBorghi (Lega): 'Compromesso sul decreto Ucraina, si lavora a una discontinuità' - Oltre agli aiuti civili, prioritari, l'ipotesi è continuare a supportare in più modi Kiev, ma - ansa.it

Borghi, sul decreto armi attendiamo cambiamenti ma il governo non rischia - "In merito ad un eventuale rinnovo del decreto per l'invio di armi all'Ucraina la posizione della Lega è molto semplice: abbiamo sempre appoggiato le decisioni del Governo senza rinunciare ad ... ansa.it

La Lega dice no al governo sulle armi all’Ucraina: “Non votiamo un altro decreto così, deve cambiare” - Presa di posizione netta della Lega: il senatore Claudio Borghi ha dichiarato apertamente che il partito non sosterrà il decreto per rinnovare l’invio secretato di armi all’Ucraina nel 2026. fanpage.it

