Boom di presenze per Natale al Vulcano e dal 3 al 6 gennaio è festa per la Befana
Durante il periodo natalizio, il Vulcano di Nola ha registrato un notevole afflusso di visitatori, attirando oltre un milione di persone. La struttura, ideata dall’architetto Renzo Piano, si conferma come una delle principali attrazioni della regione. Dal 3 al 6 gennaio, l’area sarà dedicata alla festa della Befana, proseguendo così l’offerta di eventi e iniziative dedicate alle famiglie e ai visitatori.
