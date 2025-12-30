Boom del presepe vivente e la festa continua

Domenica, alla Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio, si è tenuto il tradizionale presepe vivente, attirando un grande numero di visitatori. Oltre 100 figuranti hanno ricostruito scene di vita quotidiana risalenti a oltre due secoli fa, offrendo un momento di cultura e tradizione. La manifestazione ha confermato il suo ruolo di appuntamento centrale per la comunità, proseguendo la sua storia di festa e condivisione.

Un fiume di gente domenica ha inondato la Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio, cuore pulsante della città oltreché affascinante location che ospitava più di 100 figuranti impegnati nella rappresentazione del presepe vivente: scene di vita quotidiana risalenti a oltre 2.000 anni fa e vissute, uomo tra gli uomini, da Gesù "Creatore del mondo et della stessa vita". Sulla Rocca stato ricreato il vecchio Borgo della città con le caratteristiche casette dei pescatori, gli antichi mestieri, il mercato del pesce. La manifestazione ha registrato un grande successo non solo di partecipazione, ma anche di plauso per gli spettacoli offerti, giudicati qualitativamente validi, bene organizzati e recitati con forte intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boom del presepe vivente e la festa continua Leggi anche: C.Fiorentino, dopo il Presepe Vivente ora l’attenzione è per la festa di Capodanno in Piazza del Municipio Leggi anche: Dopo il boom delle due edizioni. Niente presepe vivente al porto: "E’ stata una scelta dei volontari" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Boom del presepe vivente e la festa continua; Presepe vivente di Ciavolo a Marsala, oltre 4.500 presenze in tre giorni: “Un’emozione che porteremo nel cuore”; Natale 2025, “Il presepe vivente dei bambini” con Galahad a San Demetrio; Da Leonardo alle opere di Miró, ecco il vademecum per il Natale a Napoli. Boom del presepe vivente e la festa continua - Il cartellone prosegue oggi con il ’Capodanno anticipato’ in via Gentili ... msn.com

Presepe Vivente di Campora, boom di visitatori nelle prime due serate: Agerola incanta la Campania - Le prime due serate del Presepe Vivente di Campora hanno registrato un vero e proprio boom di presenze, confermando ancora una volta il forte richiamo di uno degli appuntamenti natalizi più attesi del ... ilvescovado.it

Folla a Nocchi per il presepe vivente - Ha fatto nuovamente il pienone il presepe vivente di Nocchi, frazione del Comune di Camaiore sorta sulla Via Francigena, che anche quest’anno è tornato a vestirsi a festa per Santo Stefano, mettendo i ... noitv.it

Presepe vivente di Ciavolo a Marsala, oltre 4.500 presenze in tre giorni: “Un’emozione che porteremo nel cuore”. Successo oltre le attese, il Presepe conquista la provincia Boom nell’ultima serata: entusiasmo e atmosfera suggestiva al calare del buio. Un deb - facebook.com facebook

A Natale boom di carta e plastica: i consigli per una raccolta corretta degli imballaggi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.