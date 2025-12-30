Bonvi avanguardia in salsa pop Un doc sul geniale fumettista

Il 10 dicembre 1995, Franco Bonvicini, noto come Bonvi, è scomparso tragicamente a 54 anni. Artista di spicco nel mondo del fumetto, ha lasciato un’impronta significativa con il suo stile originale e innovativo. Nato a Modena e trasferitosi a Bologna negli anni Sessanta, Bonvi ha contribuito a definire un nuovo modo di concepire il fumetto, distinguendosi per la sua creatività e visione artistica. Un documentario ne ripercorre la vita e il percorso professionale

Il 10 dicembre 1995 moriva a 54 anni, investito da un'auto, Bonvi, al secolo Franco Bonvicini, artista geniale del fumetto e oltre, che da Modena negli anni Sessanta si trasferì a Bologna, città della sua maturità artistica. Trent'anni dopo il giornalista vignolese trapiantato a Bologna Stefano Ferrari e il regista Silvio Governi, decidono realizzare un documentario, sviluppando un'idea di Giancarlo Governi, per raccontare l'uomo e il personaggio, il papà delle Sturmtruppen, di Cattivik e di Nick Carter, e nasce così 'Bonvi, una vita inventata', che si può vedere su Raiplay e che l'8 gennaio verrà trasmesso su Rai5 in prima serata.

