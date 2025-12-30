Il Bonus anziani previsti per il 2026 rappresentano un'opportunità importante per chi ha bisogno di supporto. In un contesto di aumenti dei costi e spese fisse crescenti, conoscere le agevolazioni disponibili può contribuire a migliorare la qualità della vita degli over 65. Di seguito, una panoramica delle principali misure previste per il prossimo anno.

Tra rincari e spese fisse che pesano sempre di più, per molti anziani conoscere le agevolazioni disponibili significa trasformare i diritti in risparmio concreto. Non si parla solo di grandi misure economiche, ma anche di sconti ed esenzioni che, messi insieme, possono alleggerire bollette, tributi e costi quotidiani. Il quadro, però, non è uguale per tutti: alcune tutele dipendono dall’età, altre dal reddito e altre ancora dalle scelte dei Comuni o dei singoli operatori. Prestazione Universale Inps da 850 euro. Tra gli strumenti principali c’è la Prestazione Universale erogata dall’Inps, introdotta con il cosiddetto “Decreto Anziani” (decreto legislativo 29 del 2024). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonus anziani: tutti quelli previsti per il 2026

Leggi anche: Bonus 2026: tutti i nuovi incentivi, quelli confermati e quelli che spariscono

Leggi anche: Sconti ed esenzioni, un 2026 ricco per milioni di anziani: tutti i bonus in arrivo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bonus anziani: tutti quelli previsti per il 2026; Bonus 2026: tutte le agevolazioni e le novità in arrivo per le famiglie; Manovra 2026, tutte le misure, i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio; Dalla casa ai figli: i bonus 2026 che puoi usare per far quadrare i conti.

Bonus anziani: tutti quelli previsti per il 2026 - Dai bollettini postali scontati al canone Rai, fino alla Prestazione Universale Inps: una guida alle misure che possono alleggerire spese e redditi in base a età e requisiti ... ilgiornale.it