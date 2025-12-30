’Bomba Gaza’ sul mercato illegale L’appello dei carabinieri | Usate solo giochi autorizzati

Nel periodo delle festività, si segnalano crescenti rischi legati all’uso di petardi e fuochi d’artificio illegali, come la “Bomba Gaza” che circola sul mercato nero. I carabinieri raccomandano di impiegare esclusivamente prodotti autorizzati, per garantire la sicurezza di tutti e rispettare le normative vigenti. È importante evitare l’acquisto e l’utilizzo di materiali non conformi, particolarmente pericolosi e spesso privi di certificazioni di sicurezza.

