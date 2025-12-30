’Bomba Gaza’ sul mercato illegale L’appello dei carabinieri | Usate solo giochi autorizzati
Nel periodo delle festività, si segnalano crescenti rischi legati all’uso di petardi e fuochi d’artificio illegali, come la “Bomba Gaza” che circola sul mercato nero. I carabinieri raccomandano di impiegare esclusivamente prodotti autorizzati, per garantire la sicurezza di tutti e rispettare le normative vigenti. È importante evitare l’acquisto e l’utilizzo di materiali non conformi, particolarmente pericolosi e spesso privi di certificazioni di sicurezza.
Se da una parte fioccano gli appelli al buon senso e le ordinanze dei sindaci – nell’esagono cittadino sarà vietata la vendita e di utilizzo di petardi, fuochi d’artificio, spray al peperoncino e materiale pirotecnico nel centro storico dalle ore 1 del 31 dicembre 2025 alle ore 24 del primo gennaio 2026 – dall’altra arrivano nuovi e pericolosi botti di Capodanno. I carabinieri di Reggio segnalano l’arrivo – sul mercato degli ordigni clandestini – della ’ bomba Gaza ’: denominazione agghiacciante, che di per sé certifica il quid intellettivo degli estimatori del genere. Come spesso accade nel mercato nero dei botti, i produttori clandestini sfruttano nomi legati a personaggi sportivi, scenari di guerra, a fatti di cronaca drammatici o a personaggi del mondo dello sport per ’pubblicizzare’ la potenza distruttiva del manufatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
