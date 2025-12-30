Bomba di Sky | la Juve vuole Frattesi e offre questa contropartita ai nerazzurri

La Juventus mostra interesse per Davide Frattesi e valuta un possibile scambio con l'Inter. Il centrocampista nerazzurro, attualmente meno impiegato da Cristian Chivu, è uno dei profili al centro delle strategie di mercato dei bianconeri. La trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, offrendo nuove opportunità sia per la Juventus che per l’Inter.

Arrivano nuovi segnali sul fronte Davide Frattesi -Juventus. Il centrocampista nerazzurro, sempre più ai margini delle rotazioni di Cristian Chivu, resta uno dei nomi caldi in vista del mercato di gennaio. Le parole del tecnico in conferenza stampa hanno lasciato intendere che la situazione è tutt'altro che blindata e, anche per questo, a Torino continuano a monitorare con attenzione l'evolversi dello scenario. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'Inter continua a fissare la valutazione di Frattesi attorno ai 30 milioni di euro, ma la Juventus starebbe studiando una strategia per ridurre l'esborso economico.

