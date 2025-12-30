Bologna la crisi realizzativa di Orsolini e Odgaard preoccupa! La società valuta un rinforzo in attacco tutti i dettagli

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna monitora attentamente la situazione offensiva, con Orsolini e Odgaard in difficoltà dal punto di vista realizzativo. La società sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante per rafforzare il reparto. Dopo aver investito nella linea difensiva, il club si concentra ora su miglioramenti nel settore offensivo, cercando soluzioni che possano contribuire a risollevare le prestazioni della squadra.

Bologna in allarme: Orsolini e Odgaard non segnano più, il club valuta un nuovo rinforzo offensivo. I dettagli Il Bologna, dopo aver rinforzato la difesa con Juan Pablo Freytes, si trova a fare i conti con un problema sempre più evidente: la carenza di gol. La squadra rossoblù, pur occupando una buona posizione in classifica, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna crisi realizzativa orsoliniBologna: davanti si fa fatica, dicembre da dimenticare - Un dicembre da dimenticare per il Bologna che non riesce più a gestire la manovra offensiva, cosa che aveva dimostrato di saper fare nella fase autunnale. msn.com

Bologna-Friburgo 1-1, gol e highlights: Adamu risponde a Orsolini - Il Bologna rimanda l'appuntamento con la prima vittoria in Europa League. sport.sky.it

