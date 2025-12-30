Bologna ha un problema con i cinghiali di nuovo
Bologna si trova nuovamente ad affrontare il problema dei cinghiali, presenti in gran numero nel territorio e nella provincia. La Città metropolitana ha emanato un’ordinanza aggiornata per gestire e prevenire i rischi associati a questa crescente presenza, evidenziando l’importanza di interventi mirati per garantire la sicurezza e il rispetto dell’ambiente.
I cinghiali che popolano il territorio e la provincia di Bologna sono ancora tanti. Troppi, secondo la Città metropolitana, che ha rinnovato l’ordinanza per prevenire i rischi connessi al fenomeno. Tra le azioni ritenute valide c’è anche quella degli abbattimenti, laddove ritenuto necessario. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
