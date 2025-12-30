A Bologna, il Capodanno si presenta difficile per circa 2.500 dipendenti che si trovano ad affrontare l’incertezza del proprio futuro lavorativo. La situazione, che coinvolge numerose aziende locali, evidenzia le sfide del mercato e l’importanza di interventi mirati per tutelare i posti di lavoro. In questo contesto, la città si prepara ad affrontare un nuovo anno con preoccupazioni e incertezze, lasciando un segno indelebile sul tessuto sociale ed economico.

Bologna, 30 dicembre 2025 – Capodanno con il cuore in gola. A Bologna sono migliaia i lavoratori che rischiano il posto. Per loro la fine del 2025 non è un’occasione di festa. Numerose sono le vertenze aperte sul territorio: Gaggio Tech, Manz Italy e Woolrich le più note. Poi altre situazioni complicate - più o meno risolte - come TracMec, Tecnomeccanica, Minarelli, Yoox e Industria Italiana Autobus. In totale, stando ai dati di settembre diffusi dalla Città Metropolitana, gli operai coinvolti nei tavoli di crisi sono oltre 2.500. Tutti appartenenti a realtà storiche e radicate nel tessuto produttivo locale che oggi lasciano nell’incertezza tante famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, Capodanno senza festa per 2.500 dipendenti che rischiano il posto

Leggi anche: Duomo, Capodanno blindato. Festa per solo 4.500 persone

Leggi anche: Capodanno senza botti a Messina, multe fino a 500 euro per chi viola il divieto

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bologna, Capodanno senza festa per 2.500 dipendenti che rischiano il posto; Capodanno in piazza Maggiore: regole, divieti e sicurezza per il 31 dicembre; Capodanno 2026, gli appuntamenti lungo la via Emilia: cosa fare da Piacenza a Bologna; Cosa fare a Capodanno 2026? Idee ed eventi tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Bologna, Capodanno senza festa per 2.500 dipendenti che rischiano il posto - Ma ci sono anche buone notizie, come nei casi della Perla e, in parte, ... msn.com