Bologna brucia le brutture del 2026 | il significato della tradizione del Vecchione

Il tradizionale Vecchione di Bologna rappresenta un rito che ogni anno coinvolge la comunità nel momento di passaggio tra un anno e l’altro. Attraverso questa celebrazione, si esprime il desiderio di lasciarsi alle spalle le difficoltà e le negatività del passato, accogliendo con speranza il nuovo anno. Un’occasione per riflettere sulla tradizione e il suo significato simbolico di rinnovamento e rinascita.

Bologna, 30 gennaio 2025 – Eccolo il Gremlin oviparo che darà l'addio al 2025 con tutte le sue brutture e il benvenuto a un 2026 purificato delle cose brutte che ciascuno di noi vuole lasciarsi alle spalle. Prende forma il Vecchione che brucerà in piazza Maggiore a Bologna, come da antica tradizione, a mezzanotte precisa. Cos'è il Vecchione che saluta il 2026. Il Gremlin oviparo di Dem è caratterizzato da grandi orecchie da pipistrello e da un busto-nido che racchiude un uovo rosso, a evocare il male in gestazione, tra umano e disumano.

