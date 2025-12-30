Bologna brucia le brutture del 2025 | il significato della tradizione del Vecchione

A Bologna, il tradizionale Vecchione segna il passaggio tra il 2025 e il nuovo anno. Questa cerimonia rappresenta un momento di rinnovamento, in cui si bruciano simbolicamente le negatività del passato per accogliere un futuro più sereno. La tradizione, radicata nella cultura locale, continua a essere un’occasione di riflessione e di speranza per la comunità.

Bologna, 30 gennaio 2025 – Eccolo il Gremlin oviparo che darà l’addio al 2025 con tutte le sue brutture e il benvenuto a un 2026 purificato delle cose brutte che ciascuno di noi vuole lasciarsi alle spalle. Prende forma il Vecchione che brucerà in piazza Maggiore a Bologna, come da antica tradizione, a mezzanotte precisa. Vecchione 2026 a Bologna: il video dell'allestimento Non hai ancora programmi? Tante idee last minute per il Capodanno 2026 in Emilia-Romagna Cos’è il Vecchione che saluta il 2026. Il Gremlin oviparo di Dem è caratterizzato da grandi orecchie da pipistrello e da un busto-nido che racchiude un uovo rosso, a evocare il male in gestazione, tra umano e disumano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Bologna il tradizionale 'Rogo del Vecchione' per la notte di Capodanno; Capodanno in piazza Maggiore, le regole e l’ordinanza del Comune.

