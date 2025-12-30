Bol on ice | le stelle del pattinaggio all' Unipol Arena

Un gioco di parole che riesce benissimo quello che mette insieme Bologna e le grandi stelle del pattinaggio sul ghiaccio: un appuntamento ormai immancabile per salutare l'inizio dell'anno. All'Unipol Arena, il 10 gennaio 2026, lo spettacolo che unisce la magia del pattinaggio artistico alle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

