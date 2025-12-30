BOclassic di Bolzano Battocletti per chiudere il 2025 da protagonista

Il BOclassic di Bolzano torna mercoledì 31 dicembre, offrendo un'occasione per concludere l'anno in modo competitivo. La campionessa italiana Battocletti si presenta come favorita, puntando a ottenere la terza vittoria consecutiva nella tradizionale corsa di San Silvestro. Un evento che unisce sport e tradizione, attirando atleti e appassionati per un ultimo appuntamento di corsa prima dell’arrivo del nuovo anno.

Mercoledì 31 dicembre la fuoriclasse azzurra va a caccia della terza vittoria consecutiva nella BOclassic di San Silvestro. Tra gli uomini Crippa sfida Kejelcha e Bekele. Diretta su RaiSport dalle 12.45. Bolzano si prepara a salutare il 2025 con uno degli appuntamenti più iconici dell'atletica europea. Mercoledì 31 dicembre, le strade del centro altoatesino ospiteranno

