Bocciata la social city provinciale per la Cisl Fp serve un nuovo passaggio in Consiglio

Il consiglio provinciale ha respinto la proposta di costituzione dell’azienda speciale Servizi Sociali Peloritani, con un pareggio di voti. La decisione rappresenta un punto di svolta nel percorso di sviluppo dei servizi sociali locali, coinvolgendo direttamente cittadini e lavoratori. La Cisl Fp richiede ora un nuovo passaggio in consiglio per valutare soluzioni alternative che garantiscano stabilità e qualità ai servizi sociali della provincia.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.