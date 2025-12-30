Bocciata la social city provinciale per la Cisl Fp serve un nuovo passaggio in Consiglio
Il consiglio provinciale ha respinto la proposta di costituzione dell’azienda speciale Servizi Sociali Peloritani, con un pareggio di voti. La decisione rappresenta un punto di svolta nel percorso di sviluppo dei servizi sociali locali, coinvolgendo direttamente cittadini e lavoratori. La Cisl Fp richiede ora un nuovo passaggio in consiglio per valutare soluzioni alternative che garantiscano stabilità e qualità ai servizi sociali della provincia.
“Il consiglio provinciale con il suo no (sette i voti favorevoli e sette quelli contrari) all’azienda speciale Servizi Sociali Peloritani ha decretato la fine di un percorso importante per la cittadinanza e per numerosi lavoratrici e lavoratori. Forse se ci fosse stata maggiore condivisione e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
