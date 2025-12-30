Filippo Boccardi si unirà al Terranuova, esprimendo sui social la propria delusione per non aver potuto tornare in maglia bianconera. L’attaccante ha comunque ribadito il suo affetto per i colori della società, anche se si aspettava un percorso diverso. La scelta rappresenta un passo importante nella sua carriera e riflette il rispetto reciproco tra il giocatore e il club.

Alla fine, Filippo Boccardi vestirà la maglia del Terranuova. L’attaccante ha affidato ai social l’amarezza per il mancato ritorno in bianconero, ribadendo l’affetto per i colori della Balzana. ". Ci tenevo a salutarvi, il cuore mi lega troppo a voi e ho passato un periodo veramente speciale. Voi tifosi mi avete sempre fatto sentire la vostra vicinanza e il nostro legame rimarrà sempre fortissimo! Mi aspettavo quantomeno un semplice saluto da parte di chi di dovere, ma non importa. Quest’estate dopo aver rinnovato il contratto ho passato un periodo difficile, sia a livello fisico che personale e in accordo con la società ho deciso di rescindere (sospendere) il contratto per non creare problemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Boccardi al Terranuova. "Saluto tutti i tifosi. La società? Di certo mi aspettavo di più»

Siena FC, il saluto di Boccardi: “Avevo un accordo verbale per tornare a Siena”; Calcio, l’ex attaccante del Siena Filippo Boccardi va al Terranuova Traiana.

Calcio, l'ex attaccante del Siena Filippo Boccardi va al Terranuova Traiana - Di seguito il comunicato della società che annuncia il suo arrivo: “ASD Terranuova Traiana comunica ufficialme ... radiosienatv.it