blitz e sgomberi in via ricciarelli scoperta una bisca nelle cantine

Nelle zone di San Siro e via Ricciarelli, sono stati effettuati recenti interventi di forze dell’ordine per sgomberi e controlli. In particolare, nelle cantine di via Ricciarelli è stata scoperta una bisca clandestina. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza e la legalità nelle periferie, proseguendo un’attività di controllo e repressione di attività illecite in aree sensibili della città.

Ancora un blitz in zona San Siro. Ancora un’ operazione interforze nelle periferie per liberare abitazioni occupate, dopo le polemiche innescate dall’intervento andato in scena in via Quarti prima di Natale. Ieri mattina i controlli disposti a Palazzo Diotti dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si sono concentrati sugli stabili Aler di via Ricciarelli 22 e 24 e di via Gigante 5: in totale, poliziotti, carabinieri, finanzieri e ghisa, coordinati dal dirigente del commissariato Bonola Carmine Mele, hanno controllato 744 persone (con dodici perquisizioni), sgomberato sei appartamenti e riparato i danni alle lastre a protezione di altri tre alloggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

