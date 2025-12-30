Blitz dei carabinieri | sequestrati oltre 11 quintali di botti illegali

I carabinieri di Mondragone hanno effettuato un intervento in via M.B. Gredo, sequestrando oltre 11 quintali di botti illegali. L'operazione si inserisce nel costante monitoraggio per garantire la sicurezza pubblica e prevenire rischi legati al commercio e al possesso di artifici pirotecnici non autorizzati. L’attività ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di materiale vietato, contribuendo alla tutela della collettività e al rispetto delle normative vigenti.

Blitz dei carabinieri in un immobile di via M.B.Gredo a Mondragone, scoperti oltre 11 quintali di botti illegali. I militari del Reparto Territoriale di Mondragone hanno condotto un mirato servizio di controllo finalizzato al contrasto della vendita e della detenzione di artifici pirotecnici.

