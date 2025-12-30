Blitz all' aeroporto | sequestrati 12.000 prodotti illegali

Le autorità hanno effettuato un blitz all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, sequestrando circa 12.000 prodotti illegali. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alla contraffazione e alla vendita di merce non autorizzata, garantendo maggiore sicurezza e tutela dei consumatori. L’operazione testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare i punti di transito e prevenire il commercio di prodotti non conformi alle normative.

Blitz delle autorità presso l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna: sono stati sequestrati circa 12.000 unità tra medicinali e cosmetici illegali, il cui peso complessivo supera i 346 chilogrammi. L'intervento è stato coordinato dai militari della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di.

