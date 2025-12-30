Bitcoin a 87mila dollari e sempre più volatile conviene investirci nel 2026?

Il prezzo del Bitcoin ha raggiunto i 87.000 dollari, evidenziando una crescente volatilità. In questo contesto, molti si chiedono se investire nel 2026 possa essere una scelta valida. Il mercato delle criptovalute rimane complesso e imprevedibile, con il Bitcoin che fatica a mantenere un trend stabile dopo i significativi rialzi degli ultimi anni. È importante valutare attentamente i rischi prima di considerare un investimento in questa area.

Il mercato del Bitcoin resta difficile da decifrare, con il principale asset digitale che fatica a riconquistare slancio dopo i forti aumenti degli ultimi anni. Martedì la moneta è tornata a scambiarsi intorno agli 87.000 dollari (circa 74.600 euro), registrando un calo del 2,5%, dopo aver cercato di stabilizzarsi sui 90.000 dollari. Non è la prima volta che a una fase di rialzo segue una brusca correzione. L'attenzione degli investitori è ora parzialmente rivolta ai verbali della riunione di dicembre della Federal Reserve, in cerca di indizi sulle future traiettorie dei tassi di interesse. Le aspettative di un ciclo di allentamento monetario hanno finora supportato gli asset rischiosi, ma l'incertezza sul ritmo e l'entità dei tagli mantiene la volatilità in sospeso.

Bitcoin in altalena, tocca i 90mila dollari poi scivola a 87.000 - La criptovaluta è arrivata nella notte a toccare i 90mila dollari per poi scivolare rapidamente verso gli 87mila dollari. msn.com

Bitcoin, valore criptovaluta ai massimi storici: oltre 124mila dollari - Il Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo nelle prime contrattazioni asiatiche, superando per la prima volta la soglia dei 124 mila dollari. tg24.sky.it

