Bimbo morto all' asilo rilievi del Ris con drone e laser scanner Presto un modello in 3D del giardino

Le autorità hanno eseguito rilievi approfonditi presso l’asilo di Soci, utilizzando drone e laser scanner per acquisire dati dettagliati. L’obiettivo è ricostruire con precisione la scena della tragica morte di un bambino. Presto sarà disponibile un modello tridimensionale del giardino e delle aree interessate, per supportare le indagini e chiarire le cause dell’incidente.

Rilievi con laser scanner e drone per ricostruire la tragedia dell'asilo di Soci. Questa mattina i carabinieri del Ris di Roma hanno svolto un lungo sopralluogo nel nido e nelle sue pertinenze. Hanno analizzato l'area con una moderna tecnologia che permette di misurare con precisione le distanze. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

