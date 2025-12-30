Bimbo di 10 anni scivola e cade dal terrazzo mentre gioca ad Arezzo | trasportato in elicottero a Firenze

Un bambino di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa ad Arezzo mentre giocava. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe arrampicato sulla balaustra, scivolando e precipitando da circa otto metri di altezza. È stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale di Firenze per le cure del caso. Le autorità stanno ancora indagando sulle dinamiche dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando sul terrazzo di casa quando si sarebbe arrampicato sulla balaustra scivolando e precipitando al suolo da un'altezza di circa otto metri.

