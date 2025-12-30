Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo da un' altezza di 8 metri circa | trasportato in gravi condizioni al Meyer di Firenze

Un bambino di 10 anni è caduto da un terrazzo di circa otto metri ad Arezzo. Dopo il soccorso sul luogo dell'incidente, è stato trasportato in condizioni gravi al Meyer di Firenze tramite elicottero. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un’altezza di circa otto metri ad Arezzo. E' stato soccorso e trasportato al Meyer di Firenze in elicottero. Il fatto questa mattina alle 8 in una palazzina di via Tortaia, in periferia. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe precipitato mentre stava giocando, arrampicandosi sulla balaustra del terrazzo. Sul posto il 118, il bambino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo da un'altezza di 8 metri circa: trasportato in gravi condizioni al Meyer di Firenze Leggi anche: Bimbo di 10 anni cade dal terzo piano a Trapani, ricoverato in ospedale in gravi condizioni: si indaga Leggi anche: Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tragedia in Alto Adige, bambino di 10 anni da cade da una roccia e muore; Bambino di 10 anni cade in monopattino nel Bresciano: ricoverato al Papa Giovanni XXIII; Col monopattino contro un’auto. Grave bambino di 10 anni; Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave. Bimbo di 10 anni cade dal terrazzo giocando, è grave - Arezzo, 30 dicembre 2025 – Un bimbo di 10 anni è caduto dal terrazzo di casa da un'altezza di circa otto metri ad Arezzo. lanazione.it

Bimbo di 10 anni scivola e cade dal terrazzo mentre gioca ad Arezzo: trasportato in elicottero a Firenze - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando sul terrazzo di casa quando si sarebbe arrampicato sulla balaustra scivolando e precipitando ... fanpage.it

Bimbo di 10 anni precipita dal terrazzo: «Volo di otto metri, è in codice rosso» - Momenti di paura ad Arezzo, dove un bambino di dieci anni è precipitato dal terrazzo di casa facendo un volo di circa otto metri. leggo.it

Fanpage.it. . Le telecamere della bodycam raccontano una storia a lieto fine avvenuta proprio nella notte di Natale: il salvataggio diCoco, un bimbo autistico di 6 anni. Il piccolo, attratto dall'acqua, era finito in uno stagno gelato in Florida. Gli agenti hanno attrav - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.