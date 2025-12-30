Bimba di 7 anni scrive a Gesù su Whatsapp | ecco il suo dolcissimo messaggio
Una bambina di 7 anni ha scritto un messaggio a Gesù su Whatsapp, mostrando con spontaneità e dolcezza il valore di una comunicazione sincera e semplice. Questo gesto ci ricorda quanto possa essere naturale e autentico il dialogo con il senso più profondo, anche attraverso strumenti moderni. Un racconto che invita a riscoprire la bellezza della preghiera come momento di condivisione e fiducia.
La purezza di una bambina, ecco cosa ha scritto una piccola di 7 anni a Gesù su Whatsapp. Un racconto tenerissimo che ci invita a ritrovare a riscoprire la bellezza della preghiera semplice che è innanzitutto dialogo. Come quello che ha fatto questa bambina. Partiamo dal presupposto che, oggi, i bambini con la tecnologia sono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
