Bilancio Legge Brambilla 2025 | cosa cambia per i reati contro gli animali

La Legge Brambilla 82/2025, entrata in vigore sei mesi fa, ha apportato modifiche significative ai reati contro gli animali. Tra le novità principali, l’aumento delle denunce, pene più severe e l’introduzione dell’affido definitivo. In questo articolo si analizzano gli effetti concreti della normativa e si approfondiscono alcuni casi emblematici, come quelli di Bella e Diego.

A sei mesi dall'entrata in vigore, la Legge Brambilla 822025 mostra effetti concreti: denunce in aumento, pene più severe, affido definitivo degli animali e casi reali come Bella e Diego.

