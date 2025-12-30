Bilancio di previsioni 2026-28 | c' è l' ok del consiglio comunale

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, includendo il Documento Unico di Programmazione e il Programma delle Opere Pubbliche per lo stesso periodo. Questa decisione stabilisce le linee guida finanziarie e strategiche dell’ente locale per i prossimi anni, garantendo trasparenza e pianificazione efficace delle risorse pubbliche. La delibera rappresenta un passo importante per la gestione sostenibile e lo sviluppo della comunità.

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, del Documento Unico di Programmazione e del Programma delle Opere Pubbliche relativo allo stesso arco temporale. Sono i riscontri salienti dell'ultimo consiglio comunale tenutosi lunedì 29 dicembre a Palazzo delle Laudi.

Bilancio di previsioni 2026-28: c'è l'ok del consiglio comunale - 2028, del Documento Unico di Programmazione e del Programma delle Opere Pubbliche relativo allo stesso arco temporale. arezzonotizie.it

Avezzano, approvato il Bilancio di Previsione 2026/28. Di Pangrazio: “Il futuro è già iniziato. Investimenti record, più servizi e nessun aumento di tasse” - Il risorgimento di Avezzano, dopo commissariamento e covid, è adesso” Pierleoni: “Bilancio sano, scelte ambiziose. terremarsicane.it

BILANCIO 2026, L’OPPOSIZIONE: “UNA MANOVRA FRAGILE CHE SCARICA I COSTI SUI CITTADINI E RINVIA IL FUTURO” I consiglieri comunali puntano il dito contro aumenti, previsioni di incasso giudicate aleatorie e una programmazione ritenuta deb - facebook.com facebook

