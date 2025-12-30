Bilancio dell’Arma | aumentano le denunce per i codici rossi

Nel corso dell’ultimo anno, le chiamate al 112 per richieste di intervento dei carabinieri hanno superato le 251.950, evidenziando una crescita delle denunce relative ai codici rossi. Questo dato riflette un incremento dell’attività di pronto intervento e una maggiore sensibilità della popolazione verso situazioni di emergenza. Analizzare questi numeri permette di comprendere meglio le dinamiche di sicurezza e la risposta delle forze dell’ordine sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono state 251 mila 950 le chiamate per la richiesta di un pronto intervento dei carabinieri giunte al 112. Una media di 690 al giorno alle quali ha dovuto dare risposta alla rete di stazioni dei carabinieri, 91 oltre ai due reparti, alle otto compagnie le tre tenenze dislocate sul territorio provinciale di Salerno, dove l'arma ha controllato complessivamente 206.000 persone. Nel bilancio di fine anno del comandante provinciale Filippo Melchiorre spiccano però le azioni a tutela delle fasce deboli in particolare per le truffe agli anziani, per le quali sono state tratte in arresto 12 persone.

