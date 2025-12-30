Bilancio 2026 | lieve aumento delle tariffe scolastiche e contributo per trasporto e mensa

Il bilancio di previsione comunale 2026 di Riva del Po è stato approvato con il solo voto di astensione di Uniti per Riva del Po. Il documento prevede un lieve aumento delle tariffe scolastiche e dei contributi per trasporto e mensa, accompagnato da un incremento di oltre 300mila euro della spesa corrente, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi dei servizi scolastici legato alle nuove gare d’appalto.

Col solo voto di astensione di Uniti per Riva del Po, è stato approvato il bilancio di previsione comunale 2026, caratterizzato da un aumento di spesa corrente di oltre 300mila euro, in particolare per un forte aumento prezzi dei servizi scolastici derivanti dalle nuove gare d’appalto che saranno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Bilancio 2026: lieve aumento delle tariffe scolastiche e contributo per trasporto e mensa Leggi anche: Bilancio 2026, Ancisi (LpRa): "Tasse e tariffe in aumento. E crescono anche i permessi di costruzione" Leggi anche: Mensa scolastica e nidi: scatta l'adeguamento delle tariffe della mensa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Bilancio 2026: lieve aumento delle tariffe scolastiche e contributo per trasporto e mensa; Manovra, ok al voto di fiducia alla Camera. Giorgetti: «Stop aumento età pensionabile? Vedremo nel 2026; Legge di Bilancio, la sintesi delle misure per le imprese nella versione finale della Manovra 2026; Manovra, via libera della commissione Bilancio del Senato. Le novità. Legge di bilancio 2026: le principali misure e alcune delle novità emendative - Legge di bilancio 2026 attesa alla Camera con voto di fiducia e poi in Gazzetta ufficiale per entrate in vigore il 1° gennaio ... fiscoetasse.com

Pensioni, Ecco cosa cambia nel 2026 con la legge di bilancio - Confermato l’innalzamento di un mese dell’età pensionabile dal 1° gennaio 2027 con una penalizzazione per i militari che subiranno un aumento di 4 mesi. msn.com

Aumento requisiti pensione con la manovra 2026: chi si salva e chi no con le regole 2027-2028 - La legge di Bilancio 2026 introduce un pacchetto articolato di interventi che riguarda occupazione, welfare e sistema previdenziale. msn.com

La CNA traccia il bilancio del 2025. Imprese e assunzioni in lieve aumento nel Piceno: «In un quadro complesso, fattori che fanno ben sperare» - facebook.com facebook

Imprese e assunzioni in lieve aumento nel Piceno. Il bilancio della Cna x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.